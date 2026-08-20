Suspenden licencia a equipo tico

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) suspendió temporalmente la licencia de la Asociación Deportiva Cariari Pococí, club que compite en la Liga de Ascenso LIASCE.

La medida responde al incumplimiento de una obligación económica relacionada con una multa impuesta por el propio Comité de Licencias.

¿Por qué suspendieron la licencia a Cariari Pococí?

Según informó la FCRF, el club no realizó el pago de una multa relacionada con la presentación extemporánea de documentación que había sido solicitada por el Comité de Licencias.

El equipo recibió un plazo establecido para entregar los documentos requeridos, pero no cumplió con las condiciones señaladas por el órgano federativo.

Ante esta situación, el Comité de Licencias tomó la decisión de suspender temporalmente la licencia del conjunto de la Liga de Ascenso.

Suspensión se mantendrá hasta que el club pague la multa

La FCRF explicó que la suspensión permanecerá vigente hasta que el pago efectivo de la multa sea conocido por el Comité de Licencias.

El caso será revisado en la próxima sesión ordinaria del Comité, donde se podrá verificar si el club cumplió con la obligación económica pendiente.

Por el momento, la suspensión continuará vigente mientras Cariari Pococí no regularice la situación señalada por la Federación.

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