El Juzgado Penal de Heredia suspendió la audiencia preliminar del caso Nadia Pérez, luego de que la Fiscalía agregara nuevas pruebas a la acusación por el femicidio de la joven.

Entre las evidencias que requieren análisis se incluye un cuaderno con dibujos del cuerpo humano que pertenecería al principal sospechoso.

La defensa del imputado se opone a que el caso sea elevado a juicio, argumentando que las pruebas son insuficientes, mientras la familia de Nadia manifiesta su preocupación porque la prisión preventiva vence pronto.