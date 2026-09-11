Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Se tomó una decisión contra una funcionaria de la Sede Regional Atlántica de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) que se sospechosa de intervenir de manera irregular en el trámite de renovación de un documento migratorio de un miembro de una peligrosa banda criminal.

¿Qué banda criminal?

El beneficiado es un extranjero que tendría vínculos con la organización criminal, conocida como “La H”, que opera en el Caribe.

¿Qué decisión tomaron con la funcionaria de Migración?

Quedó suspendida de su cargo.

“Blandón cumplirá otras medidas cautelares por el plazo de seis meses: impedimento de salida del país, firmar mensualmente en la fiscalía, no acercarse a la DGME y no amenazar ni intimidar a los testigos”, dijo el Ministerio Público.

Detención

Autoridades capturaron a la mujer este 10 de setiembre, tras una intervención de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en conjunto con la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

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