Sus arterias podrían estar pidiendo ayuda: conozca las señales de alerta

Las arterias, que llevan sangre limpia y oxígeno desde el corazón hacia todo el cuerpo, pueden taparse por acumulación de grasa y colesterol, formando placas que estrechan el paso de la sangre.

La Dra. Cinthya Aguilar Salazar detalla que estas arterias envían señales de alerta como dolor en el pecho al hacer esfuerzo, calambres al caminar que desaparecen al descansar, o pequeñas heridas en los pies que tardan en sanar.

La especialista indica que un colesterol LDL menor a 100 mg/dL es saludable, y que los triglicéridos por debajo de 150 mg/dL son normales, mientras que niveles superiores a 200 mg/dL ya son considerados altos.