Surgen nuevos detalles de la lancha narco venezolana que fue destruida, donde ahora Estados Unidos denuncia que dos aeronaves militares del régimen de Maduro hostigaron a un buque de su armada en aguas internacionales.

Este incidente marca una escalada en las tensiones en la zona y revela la participación directa de elementos militares en operativos de narcotráfico.

La situación subraya la complejidad del combate al narcotráfico en el Caribe y la necesidad de una vigilancia y cooperación internacional continuas.