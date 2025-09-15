Un nuevo video muestra cómo un sujeto acaba con la vida de un hombre y le dispara a dos personas más en Desamparados.

Hechos

Los hechos ocurren la madrugada de este domingo en la urbanización Maiquetia. Las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron abordadas por dos sujetos en motocicleta. Las imágenes muestran cómo la persona que viaja de acompañante mantiene un conversación breve, se baja de la motocicleta y dispara indiscriminadamente contra los presentes.

Identificación de las víctimas

Masculino, con el apellido Poveda, de 26 años

Masculino, con el apellido Aguilar, de 28 años.

Detalles

Poveda falleció en el sitio, mientras que Aguilar fue declarado sin signos vitales en la Clínica Marcial Fallas.

El caso se mantiene en investigación.