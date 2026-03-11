Surfistas de las playas más reconocidas del continente estará el domingo en Santa Teresa

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Más de 30 surfistas extranjeros provenientes de seis países competirán en la segunda fecha del circuito nacional de surf, que se realizará en las olas de Santa Teresa, Costa Rica, según informaron los organizadores.

Los atletas llegan desde playas reconocidas del continente como Maderas y San Juan del Sur en Nicaragua, Venado en Panamá, Boca de Rapel en Chile, Carolina del Norte en Estados Unidos y Montreal en Canadá, donde el surf se practica en el río San Lorenzo.

La competencia reunirá talento internacional en una de las playas más emblemáticas del Pacífico costarricense, consolidando a Santa Teresa como destino para el surf de alto nivel. Los participantes buscan sumar puntos en el circuito nacional y medirse con los mejores exponentes locales.