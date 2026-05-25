Surfista costarricense clasificó al Tour Mundial de Longboard

Deportista compitió en el torneo Coastal Edge Steel Pier Classic.

Una surfista costarricense hizo historia al clasificar al Tour Mundial de Longboard y se convirtió en la primera tica en calificar a dicha competencia que se llevará a cabo de julio del 2026 a marzo del 2027.

¿De quién se trata?

La surfista es Lía Diaz quien compitió en el torneo Coastal Edge Steel Pier Classic en Virginia Beach, Estados Unidos.

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Lía perdió en Cuartos de Final, pero una serie de resultados y el primer lugar en la primera fecha hizo que le alcanzaran los puntos para clasificar al Tour Mundial de Longboard.

Lía Diaz competirá en los siguientes escenarios:

  • Huntington Beach, California del 25 al 29 de julio
  • Bells Beach, Victoria, Australia del 25 al 29 de noviembre 2026
  • La Unión, Filipinas, del 20 al 24 de enero de 2027
  • El Sunzal, El Salvador del 13 al 21 de marzo de 2027