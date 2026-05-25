Surfista costarricense clasificó al Tour Mundial de Longboard

Una surfista costarricense hizo historia al clasificar al Tour Mundial de Longboard y se convirtió en la primera tica en calificar a dicha competencia que se llevará a cabo de julio del 2026 a marzo del 2027.

¿De quién se trata?

La surfista es Lía Diaz quien compitió en el torneo Coastal Edge Steel Pier Classic en Virginia Beach, Estados Unidos.

Lía perdió en Cuartos de Final, pero una serie de resultados y el primer lugar en la primera fecha hizo que le alcanzaran los puntos para clasificar al Tour Mundial de Longboard.

Lía Diaz competirá en los siguientes escenarios: