Kevin Kirby, joven de 28 años egresado del Colegio Lincoln y de la Universidad de Costa Rica, fue hallado fallecido este miércoles en la madrugada en el río María Aguilar, en Hatillo 8, tras declararse desaparecido el pasado domingo 28 de septiembre. Su vehículo fue localizado en Turrúcares, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Amante de la vida al aire libre

En sus redes sociales, Kevin se mostraba como un apasionado del surf y de todas las actividades al aire libre. Compartía regularmente momentos de sus aventuras y viajes, reflejando su conexión con la playa, el mar, el surf y la naturaleza.

Su cariño por su mascota y la pesca

Kevin también era un amante de los animales, especialmente de su perro, al que llamaba Emma, y de la pesca, otro de sus pasatiempos favoritos. Estas aficiones mostraban un lado cercano y afectuoso de su personalidad, evidenciando su gusto por la tranquilidad.

Investigación en curso

Las autoridades esperan esclarecer en los próximos días las causas de su muerte y determinar los responsables. Mientras tanto, familiares y amigos recuerdan a Kevin por su alegría, sus pasiones y la forma positiva en que vivía su vida.