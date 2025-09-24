Un hombre fue asesinado la noche del martes en Carrillos de Alajuela en un hecho que las autoridades investigan como posible lío pasional.

La víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego cuando se desplazaba en su vehículo particular por la zona.

Testigos presenciales reportaron oír disparos y la presencia de sujetos que huyeron del lugar inmediatamente después del crimen en motocicleta. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el móvil podría estar relacionado con conflictos sentimentales o familiares.