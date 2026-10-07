Supuesta discusión acaba a balazos y provoca caos vial frente a conductores

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Una supuesta discusión entre dos conductores terminó a balazos este miércoles cerca de la 1 p. m. en la Rotonda de El Coyol, Alajuela.

El hecho provocó una importante movilización de cuerpos de emergencia y generó paso denso en la zona, mientras varios conductores se encontraban en las inmediaciones.

Discusión habría provocado el ataque

Según información preliminar, la situación inició con una supuesta discusión entre el conductor de un vehículo pesado y el de un vehículo liviano.

Otros hablan de un supuesto intento de asalto al conductor del trailer.

Durante el altercado, el motociclista habría sacado un arma y aparentemente la accionó contra el otro conductor. Las autoridades todavía investigan las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

Conductor quedó gravemente herido

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió al conductor del vehículo pesado, quien presentaba varios impactos de arma de fuego.

Los paramédicos estabilizaron al hombre en el sitio y posteriormente lo trasladaron en condición crítica a un centro médico de Alajuela.

Oficiales de la Fuerza Pública también se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades trabajan para determinar cómo ocurrió el ataque, identificar al responsable y esclarecer el motivo de la supuesta discusión.

Noticia en desarrollo.

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