Supresores del apetito y quemadores de grasa: ¿qué tan efectivos y seguros son?

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Los quemadores de grasa y supresores de apetito actúan sobre los sistemas hormonales del cuerpo para ayudar en el control de peso, específicamente a nivel del sistema nervioso central y gastrointestinal.
El doctor Marlón Thames, especialista en nutrición, explicó que estos suplementos de venta libre se unen a hormonas para que el cuerpo permanezca saciado por largos periodos, inhibiendo la sensación de hambre. Actúan en minutos reduciendo la grelina (hormona del hambre) y aumentando el GLP-1, que estimula la producción de insulina.
Este proceso hormonal mantiene al organismo sin apetito durante cuatro o cinco horas, lo que facilita la disminución del porcentaje de grasa cuando se combina con una alimentación adecuada.