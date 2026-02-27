Supresores del apetito y quemadores de grasa: ¿qué tan efectivos y seguros son?

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Los quemadores de grasa y supresores de apetito actúan sobre los sistemas hormonales del cuerpo para ayudar en el control de peso, específicamente a nivel del sistema nervioso central y gastrointestinal.

El doctor Marlón Thames, especialista en nutrición, explicó que estos suplementos de venta libre se unen a hormonas para que el cuerpo permanezca saciado por largos periodos, inhibiendo la sensación de hambre. Actúan en minutos reduciendo la grelina (hormona del hambre) y aumentando el GLP-1, que estimula la producción de insulina.

Este proceso hormonal mantiene al organismo sin apetito durante cuatro o cinco horas, lo que facilita la disminución del porcentaje de grasa cuando se combina con una alimentación adecuada.