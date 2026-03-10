Suplementos nutricionales y alimentos para la salud del corazón

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La doctora Kirsten Alvarado Rodríguez explicó durante una entrevista cuáles son los alimentos que benefician la salud cardiovascular.

“Salmón, sardina y atún son amigos del corazón por su alto contenido de omega-3”, aseguró debido a que su alto contenido de omega-3, una grasa que ayuda a reducir la inflamación, el colesterol malo y mantener las arterias limpias.

Recomendó consumirlos de 2 a 3 veces por semana, lo que equivale a unos 500 gramos diarios de omega-3. También mencionó el aceite de oliva extravirgen como una grasa monoinsaturada beneficiosa, siempre en cantidades moderadas (1 o 2 cucharadas) y evitando usarlo para freír.

Las nueces y almendras, en porciones de 20 a 30 gramos diarios (7-8 nueces o 20 almendras), y el aguacate (un cuarto o medio por día) completan la lista de alimentos recomendados.