Suplementos estratégicos que actúan como aceleradores equilibrio emocional

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El cerebro humano está compuesto en un 60% por grasa, lo que explica por qué los ácidos grasos como el omega-3 resultan fundamentales para mantener una adecuada salud mental, explicó la nutricionista Karol Rivera.

Este nutriente, presente en pescados grasos como el salmón y la sardina, actúa como un antiinflamatorio natural que permite que las conexiones neuronales funcionen de manera óptima, lo que se traduce en una mayor estabilidad emocional.

La especialista enfatizó que la suplementación no debe ser el punto de partida, sino un complemento para corregir deficiencias cuando la alimentación no alcanza a cubrir todos los requerimientos.