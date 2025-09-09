Durante esta mañana, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto a la Fiscalía, desarrollan una serie de allanamientos con el objetivo de detener a suspuestos miembros de una célula de la banda del acetileno.

Caso es llamado “Falsos Empleados”.

Allanamientos

Autoridades pretenden realizar la detención de aproximadamente nueve personas, a quienes se les vincula con el presunto delito de Robo Agravado.

Operaciones se realizan en León XIII, Guápiles, Pococí, Limón centro, Liberia y San Nicolás en Cartago.

Sospechosos y contexto sobre el caso

“Este caso se remonta al pasado 19 de abril, en la cual sujetos vestidos con indumentaria propia o uniforme del Palí de Hone Creek ingresaron a ese lugar, alrededor de la 6:00 a.m. amordazaron a los empleados que estaban allí y lograron sustraer, mediante el uso de soplete y demás, aproximadamente unos ¢50 millones“, dijo Randall Zúñiga, director del OIJ.

Se detuvo a la supervisora regional de la cadena de supermercados, ya que es vinculada con el principal sospechoso de este robo, un hombre de apellido Sánchez. Ella fue ubicada con esta personas días antes del robo.

También capturaron al administrador del local.

*Información en desarrollo.