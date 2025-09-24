En Taiwan, las consecuencias supertifón se hicieron sentir. Los desastres naturales dejan ya 14 personas fallecidas y más de 120 desaparecidos.

Imágenes muestran carros arrastrados por el agua, carreteras inundadas y el desbordamiento de un lago que provocó invasión del agua en casas y comercios.

Obsérvelas en el video adjunto.

Las afectaciones en Hong Kong

Una ola generada por un supertifón destruyó el acceso principal de un hotel en Hong Kong, donde el agua irrumpió en el lobby, y arrastró a huéspedes y empleados durante el incidente.

El evento duró menos de un minuto, pero evidenció la fuerza destructiva del fenómeno meteorológico, hecho que rápidamente fue viralizado en redes sociales.