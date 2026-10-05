Supermercado vendía combustible en Siquirres

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un supermercado en Siquirres vendía combustible como si se tratara de arroz, frijoles o algún refresco, según lo descrito en el reporte sobre la venta irregular del hidrocarburo.

El hidrocarburo era sustraído mediante tomas ilegales en el poliducto de RECOPE, mientras las autoridades realizaron siete allanamientos que dejaron un total de ocho detenidos.

Hay ocho detenidos tras siete allanamientos, en un caso que involucra la venta de combustible en un supermercado de Siquirres y la sustracción ilegal del poliducto de RECOPE.