James Gunn y Peter Safran estarán al frente de DC Studios, se confirmó ayer por la tarde. La noticia ha sido bien recibida por los fans del realizador de Peacemaker y se espera que con la llegada de director, haya una nueva era para los superhéroes luego de los diversos cambios que ha tenido la compañía en los pasados 4 años.

La noticia es un cambio de juego para Warner Bros. ya que Gunn quizás tiene mayor conocimiento de primera mano que cualquier otro ejecutivo sobre las vicisitudes de cómo funciona el cine moderno de superhéroes. El cineasta ha tenido éxito en las dos casas más grandes del género: Marvel Studios de Disney y la división DC de Warner Bros. Ahora será exclusivo de Superman y sus amigos.

Luego del estreno de Black Adam la semana pasada, DC y Warner tienen en lista de espera algunos largometrajes que evidentemente no están bajo la supervisión de Gunn, tales como Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom. Todas ellas estrenarán a lo largo del próximo año, algunas retrasaron su fecha de estreno en más de una ocasión.

Ahora que James es el encargado en DC, algunos de los personajes que se podrían ver en pantalla llevan años en desarrollo y otros son segundas o terceras partes de franquicias ya establecidas. Especialistas predicen que Gunn apostará por personajes menos conocidos y poco explorados en el cine o la televisión, así como en su momento hizo con Rocket Raccoon y Peacemaker, que terminaron convirtiéndose en los favoritos de millones. A continuación, algunos de los proyectos que se podrían ver en la gran pantalla y que estarían a cargo del director.

Plastic Man

Este es uno de los proyectos de la compañía que más se asemejan al estilo de James Gunn y quizá podría ser una de las primera apuestas del director en su nuevo cargo. El proyecto esta en desarrollo en Warner Bros. desde 2018 y ha tenido algunos retrasos, aunque el guion ya fue escrito por Amanda Idoko, ahora esta en un proceso de reescritura.

La historia de este personaje es un tanto similar a la de la película Super, que Gunn dirigió en 2010. Es un film sobre un chico normal cuya esposa lo deja por un traficante de drogas, tras lo que decide convertirse en un superhéroe. Por su parte la trama de Plastic Man sigue a un hombre quetrabaja para mafiosos y luego de tener un accidente gana superpoderes. El proyecto ha sido descrito como una combinación de comedia con acción, muy en el estilo de la serie Peacemaker.

Lobo

Los fanáticos de DC han estado esperando un largometraje de este personaje durante años. Las retorcidas aventuras intergalácticas del Señor de la muerte están hechas a medida para la pantalla grande. Los proyectos cinematográficos centrados en el personaje han llegado a varias etapas de desarrollo con directores como Guy Ritchie y Michael Bay, pero nada se ha concretado y llegado a buen término. Gunn podría hacer despegar fácilmente este proyecto que también es de su estilo.

Hasta ahora Lobo ha tenido su propia serie animada como parte del Universo Animado de DC después de aparecer enSuperman: La Serie Animaday Liga de la Justicia, sin embargo su paso al live action había sido complicado, debido a lo sanguinario que es el personaje. Esto podría cambiar con la nueva dirección de la compañía a cargo de James, ya que el estadounidense se distingue por mostrar y combinar escenas brutales, mezcladas con comedia.

Static Shock

El proyecto lleva tres años desarrollándose en la compañía, primero iba a ser un film directo para HBO Max y ahora mismo está en la reescritura de su guion a cargo de Randy McKinnon y con la posibilidad de llegar a la gran pantalla. De momento todos los detalles de la trama de la película se mantienen en secreto, pero tratándose de un superhéroe nuevo para la mayoría de los espectadores es probable que de concretarse s incursión en el cine, se narre su historia de origen.

Creado en 1993 por la compañía independiente Milestone Comics por Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis y Derek T. Dingle, el personaje de Static ha estado varias veces a punto de caer en el olvido pero siempre ha acabado volviendo con renovadas fuerzas gracias a su conexión inmediata con el público más joven. Sería el momento indicado para que el héroe haga sinergia con las nuevas generaciones.

Linterna Verde

La última vez que este personaje se llevó a la pantalla grande, las cosas no salieron nada bien y se convirtió en una de las peores películas jamás realizadas. Como resultado, Warner Bros. se ha mostrado reservado sobre introducirlo al actual universo de DC, pero Gunn podría ser el cineasta que lo haga funcionar. El tono y la sensibilidad característico del director podría darle un segundo aire al héroe en la gran pantalla y lo sacaría del olvido.

Desde el humor alegre hasta los personajes alienígenas humanizados y las imágenes pulposas inspiradas en las óperas espaciales como Star Warsy Flash Gordon, todas las mejores partes de las películas de los Guardianes podrían traducirse a una historia de Linterna Verde. Además hay una especie de similitud entre Hal Jordan y Peter Quill, ambos son despistados y Gunn le ha dado al vengador un arco conmovedor que lo ha hecho madurar y verlo convertirse en una persona mejor y más reflexiva, algo que podría suceder también con Jordan.

El escuadrón suicida 2

Esta es una de las opciones más obvias para que Gunn realice, ya que dirigió la entrega anterior, que a su vez era un reinicio del film de 2016, protagonizado por Will Smith y que fue un fracaso. El director parece tener total libertad creativa para hacer cualquier proyecto que quiera en DC Films, por lo tanto una nueva entrega de estos personajes es algo es muy probable que esté próximo a anunciarse.

Lo que es muy probable es que el realizador con su nuevo puesto no tenga a su cargo la dirección de la película, pero si la supervise. Hace unos meses había anunciado que veía poco probable una nueva parte de esta franquicia ya que estaba muy ocupado en otros proyectos, lo cual le impediria dirigir de nuevo al escuadron de villanos. Sin embargo ahora James podrá delegar la dirección sin sacrificar el que su estilo este impregnado en la historia.

Wonder Woman 3

Han pasado dos años desde que llegó al cine Wonder Woman 1984, secuela del film de 2017 y aunque está segunda parte dividió a fans y especialistas, el guion de la tercera entrega se está trabajando desde 2019. La directora y coguionista Patty Jenkins declaró que la trama de la nueva aventura está listo y que el arco argumental se había planificado a lo largo de tres películas, además de que la próxima entrega tendrá lugar en el presente.

Dos días después del estreno de Wonder Woman 1984, Warner Bros. Pictures dio luz verde oficialmente a la tercera película. Jenkins volverá como directora, con un guion escrito por ella, mientras que Gadot retomará su papel como la heroína titular. En octubre de 2021, Gadot declaró que Lynda Carter repetiría su papel de Asteria de la película anterior y se espera que el rodaje comience a mediados del 2023.

El hombre de acero 2

A inicios de la semana se anunció que Henry Cavill regresaría al universo DC para volver a interpretar su personajes de Superman y dos días después se dio la noticia de Gunn, algo que especialistas no ven como coincidencia. Además la escena post créditos de Black Adam, reafirmó a Cavill como el Hombre de acero.

En la escena, Superman le dice a Adam que “Ha pasado un tiempo desde que alguien puso al mundo tan nervioso”. Tal vez la película de DC en la que está trabajando James es una secuela de Man of Steel protagonizada por Clark Kent. Esto puede ser un guiño al futuro del personaje a cargo de Gunn, quien imaginó originalmente al superhéroe malvado y como el villano principal en The Suicide Squad, pero decidió no hacerlo porque no estaba claro el rumbo que DC quería para el último hijo de Krypton.

Black Canary

En agosto de 2021, se anunció que se estaba desarrollando una película centrada en Dinah Lance / Canario Negro con Jurnee Smollett-Bell retomando su papel de Aves de Presa (2020). Sin embargo tras la cancelación inesperada de Batgirl, el futuro de este spin-off estaba en duda hasta que Warner Bros. Pictures dijo que el film seguía en desarrollo.

La historia se centrará en el personaje de Dinah Lance y tendrá un guion escrito por Misha Green, mientras que Sue Kroll producirá. Este será un proyecto conjunto entre Warner Bros. Pictures y Kroll & Co. Entertainment. El proyecto se está desarrollando como un largometraje exclusivo de HBO Max, lo cual significa que no estrenará en cines.

Smollett ha declarado que la película explorará más la historia de fondo del personaje y estará cargada de artes marciales, ya que en los comics Black Canary es una de las luchadoras más experimentadas del DC Universe. Todavía no se ha fijado una fecha de lanzamiento para Black Canary pero se espera comience a filmarse el próximo año.