Graban hombres conduciendo de pie sobre el asiento de sus motocicletas

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un video difundido por redes sociales muestra una peligrosa maniobra realizada por dos sujetos que viajaban en motocicleta en El Rosario de Desamparados, San José.
En las imágenes se observa cómo ambos motociclistas se suben al asiento de sus vehículos y permanecen de pie mientras avanzan por la vía.
La acción representa una imprudencia que podría terminar en un accidente de graves consecuencias, tanto para los motociclistas como para otros usuarios de la carretera.
Le puede interesar: Hallazgo de un bolso escondido lleno de municiones sorprendió a policías
El video generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron este tipo de conductas en carretera.