Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este jueves en el sector de Barrio San Martín, en Siquirres, Limón.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 8:00 p.m., cuando la víctima, identificada con el apellido Fonseca, de 35 años, se encontraba en vía pública.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos llegaron al lugar y comenzaron a dispararle en múltiples ocasiones en este sector de Barrio San Martín.

Víctima intentó refugiarse de los sicarios

En apariencia, Fonseca intentó escapar del ataque y buscó refugio dentro de una vivienda cercana; sin embargo, los sospechosos lo persiguieron hasta el interior de la casa.

Una vez dentro, los gatilleros le dispararon varias veces más, provocándole la muerte en el sitio.

La escena quedó bajo custodia policial mientras agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos.

OIJ mantiene investigación abierta

De momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este homicidio.

El caso continúa en investigación para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables del hecho.

Este nuevo hecho violento vuelve a generar preocupación entre vecinos de Siquirres por el aumento de ataques armados registrados en la zona durante las últimas semanas.