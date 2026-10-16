Sujetos hacen compras en supermercado con tarjeta robada

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Dos hombres y una mujer que aparecen en un video de la cámara de seguridad municipal en el Boulevard de la Avenida Central forman parte de una banda que asalta peatones pasadas las nueve de la noche.

Las imágenes corresponden a los minutos posteriores a un asalto ocurrido el 28 de mayo a las nueve y treinta de la noche, y los sujetos llegaron a un supermercado de Tibás a comprar licor, cigarrillos, cervezas y repostería con una tarjeta robada.

El asaltante cometió el delito cerca del parque de San Vicente de Moravia y entregó la tarjeta a los hombres de las imágenes, por lo que el OIJ pide información al 800 8000 645.