Dos sujetos protagonizaron un violento asalto en el sector de Las Lomas de Parrita. Vestidos de negro, golpearon, amenazaron y dispararon en contra de dependientes de un supermercado. Todo quedó grabado en video de una cámara de seguridad.

Hechos

Los hombres llegaron al lugar con una actitud agresiva y amenazaron a los colaboradores del negocio. Al parecer, en el momento en que se dan cuenta del poco dinero que hay en la caja registradora, arremeten contra las víctimas.

Robo

Se habrían apoderado de licores y otras mercancías antes de retirarse del lugar.

Se reportaron disparos

Al salir del local, los sujetos disparan hacia el negocio. Dichosamente los dependientes no fueron impactados.

Violencia en el Pacífico

No se descarta que los perpetradores estén vinculados con el violento asesinato que se dio en Parrita, a inicios de semana. Dos hombres fueron asesinados al frente de un local.