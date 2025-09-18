Sujetos en motocicleta atacaron a dos jóvenes que permanecían en un carro en San Francisco de Dos Ríos. Hecho se dio la noche de este miércoles.

Versión preliminar

Son abordados por una motocicleta en la cual viajaban dos sujetos, los cuales sin mediar palabra alguna, disparan en múltiples ocasiones en contra de los ocupantes.

El hombre falleció en el sitio, mientras que la mujer resultó herida (impactos en el abdomen) y la trasladaron a un centro médico.

Identificación del fallecido

Masculino, de apellido Salas, de 22 años.

Razón del asesinato

Se trataría de un posible ajuste de cuentas por disputa entre organizaciones vinculadas al narcotráfico.