Un hombre identificado con el apellido Cerdas, de 29 años, falleció la madrugada de este sábado 30 de agosto tras ser víctima de un ataque a balazos en Carrizal de Alajuela.

El hecho ocurrió cerca de las 11:57 p.m. del viernes, cuando el joven transitaba por vía pública y fue sorprendido por dos sujetos en motocicleta, quienes presuntamente le dispararon en múltiples ocasiones, impactándolo en el pecho y una de sus piernas.

La víctima fue trasladada de inmediato en un vehículo particular al Hospital San Rafael de Alajuela, sin embargo, fue declarada fallecida alrededor de la 1:00 a.m.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación para determinar el móvil de este homicidio y dar con los responsables.