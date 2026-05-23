Una balacera en un local comercial terminó con la muerte de un hombre inocente en el sector de Alto Villegas, San Ramón de Alajuela. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio lo detalles del incidente.

Hecho ocurrió a eso de las 7:00 p.m. de este viernes.

¿Qué pasó?

Según lo que maneja el reporte preliminar, el masculino se encontraba en las afueras del negocio. En un momento, dos sujetos llegan al lugar con la intención de robar e ingresan al local comercial.

Posterior al robo, los implicados huyen, disparan contra el establecimiento y una de las balas impacta el pecho de la víctima.

¿Hay personas detenidas por el asalto y muerte del hombre?

El OIJ no reportó sospechosos detenidos.

El caso se encuentra en investigación.