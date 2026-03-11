Una banda organizada intentó atacar nuevamente una vivienda en Cachí de Cartago, utilizando una peligrosa estrategia: disfrazarse como agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para engañar a los ocupantes de la casa.

El hecho ocurrió cuando varios sujetos llegaron en vehículos hasta la propiedad, gritando que eran oficiales judiciales y ordenando que abrieran la puerta, tal como ocurre en los allanamientos reales.

Sin embargo, los ocupantes sospecharon de la situación y repelieron el intento de ingreso.

Delincuentes fingieron un allanamiento del OIJ

Videos de seguridad captaron el momento en que los sospechosos se bajan de varios vehículos y se colocan frente al portón de la vivienda.

Incluso se escucha cómo los sujetos gritan:

“¡OIJ, abran la puerta!”

Los criminales vestían camisetas, chalecos y prendas similares a las utilizadas por agentes judiciales durante operativos.

No obstante, según las autoridades, los protocolos utilizados por los delincuentes no correspondían a un procedimiento policial real, lo que permitió identificar que se trataba de un engaño.

Disparos desde el interior obligaron a los sospechosos a huir

De acuerdo con el reporte policial y un video de segurirdad, las personas dentro de la vivienda detectaron el intento de engaño mediante cámaras de seguridad.

En ese momento realizaron disparos desde el interior de la casa, lo que provocó que los sospechosos huyeran rápidamente del lugar sin lograr ingresar.

Las autoridades indicaron que la estructura del portón también dificultó el acceso de los delincuentes, quienes intentaban forzarlo para entrar.

Ataque ocurrió por segunda vez en menos de tres meses

Este no sería el primer incidente ocurrido en esa misma vivienda.

Según confirmó la Fuerza Pública, en diciembre del año pasado se registró un hecho muy similar en el mismo lugar, lo que refuerza la hipótesis de que la casa era un objetivo específico de grupos criminales.

El director regional de la Fuerza Pública en Cartago, Erick Calderón, explicó que los oficiales atendieron el incidente tras recibir la alerta.