Lo que parecía un intento de reconciliación matrimonial terminó en una escena de horror. Un hombre identificado como Sheikh Amjad viajó desde Cuttack hasta Balasore, unos 175 kilómetros en la India, para encontrarse con su exesposa. Sin embargo, durante la reunión la atacó brutalmente y la degolló en plena vía pública.

El ataque ocurrió en plena carretera y quedó grabado en video

De acuerdo con la policía local, el hecho sucedió la tarde del jueves 18 de setiembre. Amjad conversaba con su exesposa cuando repentinamente sacó un cuchillo y la atacó.

Un transeúnte grabó el momento y el video viral muestra cómo el hombre sostiene el rostro de la mujer, la arrastra por la cuneta y finalmente le corta el cuello mientras los presentes gritan horrorizados.

La víctima está en estado crítico en un hospital de Cuttack

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital de la Sede del Distrito de Balasore, donde los médicos lograron estabilizarla. Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitida al Colegio Médico y Hospital SCB de Cuttack, donde permanece en estado crítico.

El agresor fue detenido por transeúntes y entregado a la policía

Testigos que presenciaron el ataque lograron detener a Amjad antes de que escapara y lo entregaron a las autoridades. La policía de Balasore confirmó que el caso está bajo investigación exhaustiva.

Este violento suceso ha generado una ola de indignación en redes sociales y reabre el debate sobre la violencia contra la mujer en India, un país donde cada año se registran miles de casos similares.

