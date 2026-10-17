Sujeto se queda varado en carretera y muere trágicamente

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Un hombre de apellido Fonseca, de 67 años, murió la noche de este viernes luego de un accidente de tránsito ocurrido en la autopista General Cañas, en Ulloa de Heredia.

Hombre estaba a la orilla de la carretera

El hecho ocurrió pasadas las 11 p. m., en el sentido San José-Alajuela.

Según la versión preliminar, Fonseca se encontraba estacionado a la orilla de la vía debido a un aparente desperfecto mecánico.

En ese momento, otro vehículo colisionó contra un camión.

Tras el impacto, este segundo automóvil terminó chocando contra el carro donde se encontraba el hombre.

Los equipos de emergencia confirmaron que Fonseca murió en el sitio producto del accidente.

OIJ investiga lo ocurrido

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia atendieron el caso y realizaron las diligencias correspondientes.

Además, las autoridades practicaron pruebas de alcoholemia a los conductores de los otros vehículos involucrados. Según el reporte preliminar, ambas pruebas dieron resultado negativo.

El cuerpo de Fonseca fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

El OIJ mantiene la investigación abierta para determinar con precisión cómo ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades del caso.

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