Sujeto se cuelga de la parte trasera de un bus en movimiento y arriesga su vida

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un sujeto viaja guindado de la parte trasera de un bus, en una peligrosa maniobra que generó reacciones entre los usuarios.

Las imágenes se captaron por un conductor a la salida de Heredia, cerca del centro comercial Paseo de las Flores.

Viajó sujetado de la parte trasera del bus

En el video se observa al hombre sujetándose de la parte trasera de la unidad de transporte público e incluso introduciendo las manos en un reducido espacio de la tapa del motor.

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Mientras el autobús continúa su recorrido hacia la capital, el sujeto permanece expuesto en una posición que podría provocar una caída en cualquier momento.

Una caída podría terminar en una tragedia

La situación representa un riesgo tanto para el hombre como para otros usuarios de la vía, debido a la posibilidad de que pierda el equilibrio y caiga mientras el autobús está en movimiento.

Conductas similares también son observadas en carretera, como personas que se sujetan de autobuses mientras circulan en bicicleta.

Una práctica que genera preocupación

Las imágenes rápidamente llamaron la atención en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la decisión del hombre de viajar de esta manera.

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