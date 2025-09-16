Monteverde fue el lugar de un reciente pleito dentro de un bar, en el contexto de las celebraciones patrias por la Independencia.

Hechos

Por razones que se desconocen, un grupo de personas empieza a discutir y posteriormente se dan de golpes durante varios minutos. A pesar de que algunos intentaron calmar el ambiente, la situación escaló de manera rápida.

Entre lo más reprochable, un sujeto le quebró una botella de vidrio

Repercusión

Videos de la riña fueron compartidos en redes sociales.

Hecho se suma a los recientes enfrentamientos captados en Alajuela y Quepos.