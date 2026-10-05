Sujeto que atacó a veterinaria seguirá en CAPEMCOL

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El hombre de apellido Sosa, vecino de Guadalupe de Cartago, quien agredió a la veterinaria Jennifer con un martillo, seguirá en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.

Asimismo, la medida se mantiene debido a que el sospechoso de tentativa de homicidio aún se mantiene descompensado de su patología.

Por consiguiente, la médico veterinario ya regresó a laborar tras la agresión, mientras el hombre que la atacó permanece en CAPEMCOL.

La veterinaria agredida afirma que “estoy demasiado agradecida con la vida por tenerme aquí y con todas las personas que me han ayudado”.