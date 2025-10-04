El hecho ocurrió en horas de la madrugada del sábado 4 de octubre, cuando por razones que aún no están claras, un hombre fue impactado mortalmente por un vehículo en plena autopista General Cañas, a la altura de El Coyol de Alajuela.

Desvíos de tránsito en ambos sentidos

Tras el accidente, las autoridades desviaron el paso vehicular en ambos sentidos, obligando a los conductores a utilizar las rotondas para reincorporarse nuevamente a la vía principal.

Víctima murió en el sitio

Según información preliminar, el hombre falleció en el lugar del accidente producto del fuerte impacto. Hasta el momento no se ha revelado su identidad ni las circunstancias exactas de cómo ocurrió el atropello.