Una tragedia enluta a la comunidad de Duacarí en Guácimo luego de que dos trabajadores murieran fulminados por un rayo mientras laboraban en una finca piñera la mañana de este martes.

El lamentable hecho ocurrió en medio de una jornada laboral cuando, según testigos, una tormenta eléctrica se desató repentinamente en la zona. Uno de los compañeros logró captar en video el momento exacto en que un rayo impactó mortalmente a los dos hombres, quienes se encontraban trabajando a campo abierto.

Minutos después del incidente, unidades de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron hasta el sitio tras recibir una llamada de emergencia. A su llegada, los socorristas confirmaron que ambos hombres, de aproximadamente 45 años, ya no presentaban signos vitales.

Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente, y las autoridades coordinan con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento de los cuerpos y continuar con las diligencias correspondientes.