Sujeto esconde ₡2,8 millones en insólito lugar de su carro y lo descubren

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En apenas ocho horas, oficiales realizaron dos operativos en Oreamuno y El Guarco de Cartago que permitieron decomisar más de ₡4 millones, $520, un arma de fuego y posible droga.
Uno de los operativos ocurrió en El Guarco de Cartago, donde los oficiales revisaron un vehículo y encontraron ₡2,8 millones y $520 escondidos en el filtro del aire.
Durante la inspección, los agentes también localizaron un arma de fuego calibre 9 mm, dos cargadores y aparente droga marihuana.
El hallazgo llamó la atención por el sitio utilizado para ocultar el dinero, mientras las autoridades avanzaban con la revisión del automóvil.
El segundo operativo se desarrolló en Oreamuno, donde los oficiales detuvieron a un hombre de apellido Gamboa.
Durante la intervención, las autoridades decomisaron ₡1,36 millones, además de dosis de aparente crack y marihuana.
Ambos casos quedaron en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes y continuar con las investigaciones.
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