Sujeto esconde ₡2,8 millones en insólito lugar de su carro y lo descubren

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

En apenas ocho horas, oficiales realizaron dos operativos en Oreamuno y El Guarco de Cartago que permitieron decomisar más de ₡4 millones, $520, un arma de fuego y posible droga.

Dinero estaba oculto en el filtro del aire

Uno de los operativos ocurrió en El Guarco de Cartago, donde los oficiales revisaron un vehículo y encontraron ₡2,8 millones y $520 escondidos en el filtro del aire.

Durante la inspección, los agentes también localizaron un arma de fuego calibre 9 mm, dos cargadores y aparente droga marihuana.

El hallazgo llamó la atención por el sitio utilizado para ocultar el dinero, mientras las autoridades avanzaban con la revisión del automóvil.

VIDEO OFICIAL

Decomisan dinero y posible droga en Oreamuno

El segundo operativo se desarrolló en Oreamuno, donde los oficiales detuvieron a un hombre de apellido Gamboa.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron ₡1,36 millones, además de dosis de aparente crack y marihuana.

Ambos casos quedaron en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes y continuar con las investigaciones.

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