Conductor choca contra poste durante carrera y muere

Un hombre de 42 años murió la madrugada de este jueves luego de perder el control del vehículo y chocar violentamente contra un poste del tendido eléctrico en Guadalupe, San José.

La víctima fue identificada como Brian Gustavo Ortiz Esquivel, vecino de la zona.

El accidente ocurrió en la recta que comunica Guadalupe con Mata de Plátano, en el sector de El Carmen, en sentido oeste-este.

Participaba en aparente carrera

Según el reporte preliminar de las autoridades, el conductor aparentemente participaba en un pique o carrera ilegal cuando habría colisionado contra otro vehículo. Tras el impacto, perdió el control, dio varias vueltas y terminó saliéndose de la carretera hasta estrellarse contra un poste.

El vehículo quedó completamente destruido y el conductor quedó prensado dentro de la estructura.

Bomberos y Cruz Roja trabajaron en el rescate

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia encontraron al hombre atrapado y sin signos vitales.

Los rescatistas tuvieron que utilizar equipo especializado y desprender la puerta del conductor para poder extraer el cuerpo, que posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades judiciales.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Policía de Tránsito realizaron la recolección de indicios y evidencias para determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente.

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