Un indignante hecho se presentó en La Guácima, Alajuela.

¿Qué pasó?

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió imágenes de cómo un conductor atropella a un peatón que caminaba a un lado de la vía, se baja para ver cómo está, conversa con él y luego se marcha del lugar.

¿Qué enfrenta el conductor?

El conductor está inmerso en una causa penal por el delito de Lesiones Culposas.

Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar información sobre el conductor. En caso de contar con datos, puede brindrarlos a la línea confidencial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), número 800-8000-645, o al WhatsApp 8-8000-645.