Suhander Zúñiga fue uno de los héroes manudos en la eliminatoria ante Cartaginés, el defensor anotó un zurdazo tremendo que puso el 2-0 y la calma para el equipo rojinegro.

“Hoy aporté mi trabajo al grupo y un pasito más, toca esperar el rival, mucha tranquilidad y humildad porque viene la final”.

La afición se molestó tras la salida del jugador y le reclamó a Carevic, sin embargo Zúñiga aseguró tener un dolor en la pantorilla.

“Me estaba molestando un poco la pantorrilla, entonces el profe prefirió que no siguiera”.

¿Qué tan preocupante es esta lesión?

“No no, todo bien, fue un golpe nada más y me estaba molestando un poco la pantorrilla y ya”.

Suhander soltó sus lágrimas luego del gol y aseguró que era un desahogo por su esfuerzo.

“Agradecido con Dios, creo que el reflejo de las lágrimas es lo que me ha costado llegar acá, me ha costado mucho en mi carrera estas cosas y qué partido”.

En Alajuelense no esperan rival y se prepararán para Saprissa o Herediano.

“Hay que seguir trabajando con humildad, independientemente de quien nos toque tenemos que seguir haciendo lo de nosotros”.

Zúñiga quiere ser más frecuente con la selección y por eso quiere mantener un perfil bajo.

“Desde que llegue acá a la Liga he venido a hacer las cosas bien, otras veces no se han dado las cosas, tengo que seguir con humildad, quiero luchar para estar con selección”.

Sobre una posible compra manuda, el jugador prefiere mantenerse al margen y solo concentrarse en la final.

“Eso no me incumbe a mi, estoy un año a préstamo, eso ya es tema de San Carlos, quiero terminar el año bien”.

Para el lateral las criticas a su llegada fueron muy fuertes, pero él estaba seguro que solo necesitaba una oportunidad de mostrarse.

“Fui muy criticado cuando llegué aquí, nadie tenía fe en mi y yo solo pedí que me dieran el chance de trabajar”.

“Cómo no se me van a salir las lágrimas si me ha costado demasiado, es un desahogo”.