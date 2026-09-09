¡Sueño cumplido! Niña vive la experiencia de ser presentadora por un día en Repretel

Mía Reyes, la ganadora del concurso Presentador por un Día, visitó las instalaciones de Repretel para conocer el mundo de la televisión. La menor de 9 años recorrió los estudios y conversó con periodistas durante su experiencia.

La participación de Mía comenzó con la grabación de un video que una amiga de la familia sugirió enviar al programa.

La elección de la menor generó gran emoción, pues ella brincaba y gritaba de alegría al recibir la noticia.

Durante su visita, Mía describió el lugar como enorme y con muchos cables y cámaras, muy diferente a lo que imaginaba. La iniciativa busca que los niños vivan de cerca cómo se produce un programa televisivo.