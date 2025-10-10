Los suelos saturados duplican el riesgo de deslizamientos en el país, una situación crítica que el Instituto Meteorológico Nacional atribuye a la combinación de una vaguada en la atmósfera alta y el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical.

Dichos fenómenos, que incrementan la humedad y la inestabilidad, generarán lluvias más intensas y generalizadas durante el fin de semana, especialmente en el Valle Central, el Pacífico y la Zona Norte.

La saturación del suelo, que es extrema en la Península de Nicoya y el Pacífico Sur, impide la filtración normal del agua, lo que eleva la probabilidad de incidentes.