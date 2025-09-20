Bonnie Lou Gower contrajo matrimonio con Richard Evonitz, un asesino en serie responsable de al menos tres desapariciones y asesinatos de adolescentes, sin conocer sus crímenes. Ella tenía 17 años al momento de casarse, se divorció a los 25 y apenas tiempo después descubrió la verdad.

Descubrimiento y revelaciones

Gower contó en TikTok que lo supo todo cuando, tiempo después del divorcio, el FBI le informó sobre los asesinatos cometidos por Evonitz. Más adelante se enteró también de otros crímenes que habría cometido fuera del período de su matrimonio con él.

Detalles de los casos

En 2002, Evonitz secuestró a Kara Robinson, de 15 años, del patio de la casa de una amiga. Le apuntó con una pistola. Ella logró escapar mientras él dormía, y denunció el hecho.

También se le vinculó a los asesinatos de Sofía Silva y de las hermanas Kati y Kristin Lisk.

¿Cómo escapó? y el desenlace

Robinson relató que estuvo esposada, pero que logró liberarse usando los dientes cuando Evonitz se descuidó. Se mantuvo calmada hasta encontrar la oportunidad de huir.

Evonitz fue hallado por la policía en Sarasota, Florida, donde se suicidó cuando ya estaba acorralado. Tenía 38 años al momento de su muerte.

Proyecto personal de Gower

Bonnie Lou Gower además dijo que escribió un libro sobre su matrimonio con Evonitz y está buscando quién lo publique.

Con información de People.