Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Un depósito recibido por error, un SINPE enviado a un número equivocado o una comisión bancaria pueden generar dudas y afectar el dinero disponible. Por eso, conocer los derechos frente a las entidades financieras resulta fundamental.

El abogado Adrián Bellanero explica qué ocurre cuando una persona recibe dinero que no le corresponde y qué pasos puede seguir si realiza una transferencia equivocada.

También aborda los rebajos automáticos, la protección del salario y las condiciones relacionadas con los saldos mínimos.