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Un depósito recibido por error, un SINPE enviado a un número equivocado o una comisión bancaria pueden generar dudas y afectar el dinero disponible. Por eso, conocer los derechos frente a las entidades financieras resulta fundamental.
El abogado Adrián Bellanero explica qué ocurre cuando una persona recibe dinero que no le corresponde y qué pasos puede seguir si realiza una transferencia equivocada.
También aborda los rebajos automáticos, la protección del salario y las condiciones relacionadas con los saldos mínimos.