Su cuerpo habla: aprenda a reconocer las señales de alerta

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Las banderas rojas en medicina son señales de alerta que indican cuándo un síntoma aparentemente pasajero requiere atención médica inmediata, y aprender a reconocerlas puede marcar la diferencia en la evolución de una condición grave.

La Dra. Silvia Porras Cajina, especialista en medicina preventiva y riesgo cardiovascular, explica cómo identificar cuándo un dolor de cabeza, un dolor en el pecho o un mareo dejan de ser benignos y se convierten en una urgencia.

La especialista detalla que un dolor abdominal de riesgo, un dolor de espalda que sugiere cauda equina, palpitaciones con síncope, falta de aire o hinchazón de una pierna son señales que no deben ignorarse y que requieren una evaluación médica urgente.