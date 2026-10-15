¿Su corazón se acelera? Cardiólogo explica por qué

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El corazón trabaja las 24 horas del día sin descanso, pues late cerca de 100.000 veces al día para bombear oxígeno, cinco litros de sangre por minuto y nutrientes al cuerpo.

El Dr. Randall Quirós, cardiólogo, explica que cuando el corazón se acelera en reposo, cuando nadie lo persigue, está enviando señales que no deben ignorarse.

El especialista detalla que las palpitaciones son la percepción consciente de los latidos del corazón, y que el cortocircuito ocurre en el propio sistema eléctrico del corazón.