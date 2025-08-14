La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) elevó el Perfil Crediticio Individual del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), debido al sólido desempeño de la entidad durante este último año. Pasó de ‘aa-’ hasta ‘aa’, y confirmó la calificación internacional de largo plazo en “AA”.

Esta calificación reafirma la estabilidad y solidez del BCIE. De acuerdo con la agencia evaluadora, los acuerdos firmados con otros dos bancos de desarrollo durante el primer semestre de 2025 han permitido diversificar mejor los préstamos y aprovechar más eficientemente el capital disponible. Gracias a esto, el Banco ha fortalecido su capacidad financiera y reducido riesgos, asegurando una gestión más sólida de sus recursos.

Además, S&P resaltó los resultados financieros históricos del Banco al cierre de 2024, así como su amplio y consolidado acceso a los mercados de capitales.

“La mejora en el perfil de riesgo financiero del Banco constituye un hito muy significativo, pues representa la segunda acción positiva de calificación en menos de un año y refuerza los resultados positivos de la implementación de nuestra renovada Estrategia Institucional y Financiera para 2025-2029, marcando el camino para continuar por la senda de la rigurosidad técnica y promoviendo una constante optimización de nuestra hoja de balance para continuar siendo el banco de desarrollo líder en la región”, comentó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.

La Estrategia Institucional 2025-2029 del BCIE se centra en aspectos como la capitalización, gestión y optimización de su hoja de balance, y en la financiación e intermediación financiera de alto impacto.

Como dato importante, la agencia calificadora indicó que la perspectiva de calificación estable refleja la expectativa de que, en los próximos dos años, los socios del BCIE continúen brindando un respaldo sólido a la institución mediante pagos de capital puntuales, lo que mantendrá un historial impecable como acreedor preferente.



