Un legionario regresa al fútbol de Costa Rica, y lo hará con en San José con los albinegros de Sporting.

Se trata del extremo Luis Díaz, quien volverá al campeonato local tras concluir su paso por la MLS de los Estados Unidos, tras su estancia con el New England Revolution.

El mismo club de la MLS anunció la salida del tico el pasado 14 de agosto en sus redes sociales.

La carrera de Díaz

Díaz tuvo paso en el fútbol nacional por tres clubes estadounidenses (Columbus Crew y Colorado Rapids), además de su pasado por Guanacasteca, Municipal Grecia, Herediano y el Saprissa.