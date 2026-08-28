Sporting FC gusta y gana en el Puente Piedra

El Sporting FC e Inter San Carlos se enfrentaron esta noche en el Estadio Punte Piedra, por la fecha 6 del campeonato nacional.

Los dirigidos por Douglas Sequeira buscaban seguir con su buena racha y llegar al primer lugar del torneo, mientras que los albinegros llegaban con el objetivo de sumar su tercera victoria al hilo.

¿Cómo quedó el partido?

Ganó Sporting FC, por un marcado de 2-0.

¿Quiénes metieron los goles?

Gabriel Leiva, al 5′.

Joshua Navarro, al 88′.

¿Cómo fueron los goles?

Gabriel Leiva aprovechó una pelota que quedó en el área y por medio de un fuerte remate, y un desvío de por medio, logró superar al portero Guido Rodríguez.

Joshua Navarro firmó el segundo gol con un remate de cabeza, tras un centro desde el lado izquierdo.

¿Qué significa este resultado?

Los albinegros llegan al segundo lugar del campeonato, mientras que Inter San Carlos baja a la cuarta posición de la tabla.