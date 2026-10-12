Sporting buscará quitarle el liderato a Saprissa con la mejor defensa de todo el torne

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Sporting buscará quitarle el liderato a Saprissa con la mejor defensa de todo el torneo, respaldado por los solo 9 goles que ha recibido.

Leonel Moreira, portero del sporting, afirma que “entregamos lo máximo en cada entrenamiento, cada vez que venimos acá, representamos”.

Los albinegros presentan la zaga más sólida de la competición, lo que les permite mantenerse en la lucha por la cima de la tabla de posiciones.

El equipo intentará aprovechar su fortaleza defensiva para superar a los morados en la clasificación.