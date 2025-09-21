La mañana de este domingo, el Spartak de Moscú se enfrentaba al Krylia Sovetov. Juego terminó en un 2-1, en el cual Manfred Ugalde fue protagonista.

Anotaciones

Al minuto 6′ el cuadro rival se adelantó con gol de Vladimir Ignatenko, tras un robarle anticiparse a un defensa en un centro.

Ya en el segundo tiempo, al 52′, Ugalde anotó gracias a un “pase de la muerte”. El tico empujó el balón y puso el juego 1-1.

Minutos después al 70′, el delantero aprovechó su posición dentró del área chica, recibió un centro y cabeceó el balón. Con este gol, el costarricense le dio la victoria a su equipo.

Posición en la tabla

El Spartak con este resultado llegó a los 15 puntos en la Liga Premier Rusa, lo que hace ubicarlos en la posición 5° del campeonato.

En la próxima jornada el equipo de la capital rusa se enfrenta al FC Pari Nizhniy Novgorod.