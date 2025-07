El Spartak de Moscú rechazó una oferta formal del Feyenoord de Países Bajos por el delantero nacional Manfred Ugalde, según informó este domingo el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes europeo.

🚨🇨🇷 Spartak Moscow rejected Feyenoord’s first bid for Ugalde worth €15m package.



Player and his entourage keen on the move back to European football with new round of talks expected in next 48 hours.



Personal terms won’t be an issue with more clubs interested in the striker. pic.twitter.com/yIst7ESzAh