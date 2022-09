Tras el anuncio de la lista de 28 convocados para la última doble fecha de la Nations League en la que la Selección inglesa deberá defender su lugar en la Liga A frente a Italia y Alemania , Gareth Southgate brindó una conferencia de prensa en la que explicó la elección de algunos jugadores.

Primero, el entrenador se refirió a la cuestión en torno al fallecimiento de la Reina Isabel II, el principal tema en Inglaterra y que obligó a suspender la Premier League. “Reconocemos que el país todavía está en un período de luto y mis pensamientos permanecen con la Familia Real”, manifestó.

A su vez, al respecto remarcó: “Aunque es importante explicar algunas de nuestras decisiones en torno a la Selección, no nos pareció apropiado celebrar una rueda de prensa completa, cuando podría desviar la atención de donde debería estar la gente en estos momentos”. En tanto, detalló el motivo de la cantidad.

“Esta es una selección más grande de lo normal y parte de la razón es que estamos muy cerca de una Copa del Mundo y creemos que, aunque nuestros resultados fueron decepcionantes en el verano, hemos elegido basándonos en la forma y la capacidad durante un largo período”, indicó en torno a los 28 nombres.

Precisamente, afirmó: “Había ciertos jugadores que queríamos que siguieran participando esta vez, pero eso no significa que sea el fin para algunos de los que no participan. Marcus Rashford, por ejemplo, mostró algunos signos alentadores recientemente”. Justamente, quedó afuera por una lesión.

“Es un jugador que conocemos bien, así que si puede rendir a un alto nivel en las próximas semanas, por supuesto que estará bajo consideración”, añadió sobre el futbolista de Manchester United. Por otra parte, también opinó acerca de los jugadores que no son considerados en sus equipos.

“Está claro que tenemos varios, como Ben Chilwell, Luke Shaw, Harry Maguire y Kalvin Phillips, que no están jugando muchos minutos con su club. No es lo ideal, pero creemos que han sido, y pueden ser, jugadores importantes para nosotros. No es una situación perfecta, pero aún queda mucho fútbol por jugar antes de Qatar”, dijo.

En ese aspecto, destacó la vuelta de Eric Dier: “Jugó bien durante un tiempo. Creemos que es una decisión muy ajustada entre nuestros centrales, y él se ha merecido volver al grupo. Sabemos el buen carácter que tiene. Encaja en la cultura y tiene una gran experiencia internacional y cualidades de liderazgo”.

Además, habló sobre la primera convocatoria para Ivan Toney. “Lo seguimos durante mucho tiempo. Tuve una buena charla con Thomas Frank sobre él la temporada pasada. Su forma y sus cualidades nos ofrecen una amenaza diferente a la de otros jugadores que podríamos elegir”, indicó.

Por último, reconoció el mal momento de los Three Lions en la competencia: “Reflexionando sobre los dos últimos meses, está claro que como seleccionador internacional no tienes ningún partido para dejar atrás rápidamente la decepción. Hemos tenido un largo periodo de reflexión”.

“Ahora estamos deseando disputar dos partidos de gran calidad que serán una gran prueba para nosotros y una parte crucial de nuestra preparación para el Mundial. Solo faltan ocho semanas para conocer la lista de convocados para Qatar, así que cada minuto cuenta”, finalizó Southgate.

Foto: Getty Images